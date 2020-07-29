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Erbaş'tan Müslüman dini liderlere 'Ayasofya Camii' mektubu

29 Temmuz 2020, Çarşamba 13:30
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla mektup gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, mektubunda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını belirterek, tekrar camiye döndürülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erbaş, her Müslüman gibi kendisinin de bu değişiklikten duyduğu coşkun heyecanı ve mutluluğu paylaşmak istediğini kaydetti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi geçmişine değinen Erbaş, "Ayasofya, İstanbul'a ait en kadim yapı olmasının yanında, aynı zamanda bu coğrafyanın yaklaşık 15 asırlık tarihine de yakinen şahit olan bir şaheserdir." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların 86 yıldır Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne olan özlemlerine işaret eden Erbaş, Türkiye'deki her Müslümanın kalbinde bir Ayasofya sevdasının var olageldiğini ve bu sebeple de yıllarca, tekrar mabede dönüştürülmesi için yürüyüşler düzenlendiğini, piyesler tertip edilip şiirler yazıldığını vurguladı.

Müslümanların Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kavuşmasından dolayı yaşadığı sevince değinen Başkan Erbaş, mektubunda "Hamdolsun bugün Ayasofya'nın fetreti sona ermiştir.'' ifadelerini kullandı ve ayrıca Ayasofya'nın artık Allah'a secde edilecek bir mekana dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Erbaş, sözlerine ''İnşallah Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı, adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır." ifadeleriyle devam etti.

Müslüman dini liderlerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik eden Erbaş, "Zatıalinizle birlikte en kısa zamanda Ayasofya'da saf tutmayı ümit ediyor, en kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

AA

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