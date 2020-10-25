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25 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Erdoğan'dan ABD'ye gözdağı: Kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz

25 Ekim 2020, Pazar 16:51
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz. Yaptırımın neyse geç kalma" ifadesini kullandı. Erdoğan, "F-35 için adım attık, paramızı ödedik, F-35'lerimizi vermediniz. 'S-400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, biz Türkiye'yiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- ​Malatya'nın yiğit insanları ülkemizin her mücadelesinde ilk safta yer alıyor. AK Parti'nin 19 yıllık geçmişinde Malatya daima en önde olmuştur. Türkiye'yi 2023 mücadelesine ulaştırmamızın sembol şehirlerinden biri de Malatya'dır.

Macron ve Wilders'a tepki: Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var

- Fransa'nın başındaki zat şaşırmış, yatıyor kalkıyor Erdoğan'a uğraşıyor. Önce sen kendine bir bak. Dün Kayseri'de de söyledim. Bu bir vak'a, kontrolden geçmesi lazım.

- Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. Kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil. Haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin.

- Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık, İtalya'da yaşadık, siz onlarla beraber yol yürüdünüz. Bizim kitabımızda sosyal adalet var.

'Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor muyuz?'

- Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar, durmak yok yola devam.

- Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor muyuz? Biz barındırmıyor muyuz? Suriye'de 4 milyon civarında insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi orada briket evler yapıyoruz. İdlib'de evsiz kalan kardeşlerimizi oralara yerleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız.

- Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak.

- Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar.

'Siz kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz, yaptırımın neyse geç kalma'

-Bazı Amerikalılar İlham kardeşimi arıyor, 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Yeri gelirse Türkiye'ye yaptırım uygularız' diyorlar. Siz kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz. Yaptırımın neyse geç kalma.

- Biz sizden F-35 için adım attık, paramızı ödedik, siz F-35'lerimizi vermediniz. 'S-400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, biz Türkiye'yiz Türkiye.

Etiketler: Erdoğan, ABD
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