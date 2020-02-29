Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulunuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında konuşuyor.

Erdoğan, konuşmasında, "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir." ifadelerini kullanarak, "Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır." şeklinde konuştu.

"Yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz"

Erdoğan, "İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi." ifadelerini kullandı.

"3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz" diyen Erdoğan, "Yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz." dedi.

"Güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik"

"Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik." diyen Erdoğan, "Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı "tamam bu iş bitti" demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok." ifadelerini kullandı.

Putin'le görüşmesi

Erdoğan, "Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine kurun ama orada bizim önümüzden çekilin." dedi.

"Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir"

"Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Suriye'de istediklerini alanlar, namluları hemen Türkiye'ye çevirecektir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum: 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' sorusu, aslında 'Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı.' önerisini bize tavsiye ediyorlar. Bunların yaptığı budur."