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31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Erdoğan ile Putin telefonla görüştü

30 Mayıs 2019, Perşembe 21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlara yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini belirtti.

AA

Etiketler: Erdoğan, Putin, görüşme
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