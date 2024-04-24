Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Sirkeci Garı’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından karşılandı.

Konuk cumhurbaşkanının Sirkeci ziyareti sırasında 30-40 kişilik bir grup Almanya’nın Filistin politikalarını protesto etti. Almanya aleyhine sloganlar atan grup polis tarafından abluka altına alınıp uzaklaştırılmaya çalışıldı. Herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı. Daha sonra Beyoğlu’ndaki Masumiyet Müzesi’ne geçen Steinmeier, yazar Orhan Pamuk ile bir süre sohbet etti, müzeyi gezdi. Ziyaret sırasında müzenin karşısındaki dükkana “Gazze’deki katliamı durdurun” dövizi asıldı, “Leve Palestina” (Yaşasın Filistin) isimli marş çalındı. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 270

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.