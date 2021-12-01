Erdoğan konuştu, dolar 14’e dayandı

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçime kadar “ciddî manada faiz düşüşü” açıklaması sonrasında 13,96 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Türk Lirası hafta başından bu yana dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. artıgerçek’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam saatlerinde TRT canlı yayınında sarf ettiği, “Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz” açıklamaları sonrası yeni bir rekorla 13,96 seviyesine kadar yükseldi. 14 sınırından dönen kur, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalanırken dün sabah saatlerinde 13,40-13,60 bandında değerleniyor. Euro/TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra dün sabah 15,35-15,45 bandından işlem gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının kurla ilgili kısmında, “Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız. Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz” diye konuştu.