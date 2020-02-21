Erdoğan - Putin görüşmesi gerçekleşti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Zulüm durmadan çekilmek söz konusu değil" Merkel ve Macron'dan Putin'e: İdlib'deki çatışmalar derhal dursun İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı. AA

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