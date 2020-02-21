"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

'Putin'le İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız'

21 Şubat 2020, Cuma 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız." dedi.

Merkel ve Macron'dan Putin'e: İdlib'deki çatışmalar derhal dursun

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00 gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'teki gelişmeleri ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, "Bu akşam ki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir. Rejim, bu noktada İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan, bir gazetecinin, Dörtlü Liderler Zirvesi ile ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi: 

"Sayın Merkel ve Sayın Macron, Sayın Putin'le yaptıkları görüşmede, bu konuları ele almak suretiyle İdlib'te çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendisine yaptılar. Tabii bu davet karşısında henüz beklenen bir yaklaşım, cevap vardır diyemem. Bir de Dörtlü Zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler, İstanbul'daki teklifle ilgili de henüz Putin, onlara arzu edilen cevabı vermedi. 'Biz Erdoğan ile bunu görüşürüz.' dediler. Nitekim bu akşam saat 18.00 gibi Sayın Putin ile benim bir telefon görüşmem olacak. Bu telefon görüşmesinde de biz şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacağız. Biliyorsunuz yoğun bir, şu anda ben buna savaş diyebilirim, orada devam ediyor. Oradaki muhaliflerle rejim güçleri arasında bu yoğun devam eden çatışmalar neticesinde bizim malum orada iki şehidimiz, bazı araç gereçlerin imhası söz konusuydu. Ama bunun çok çok fazlasıyla ki son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Bunun yanında çok sayıda yine araç gereç, bunlar burada imha edildi. Bu konuda da son rakamları verebilirim, 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap imha edildi."

"Zulüm durmadan çekilmek söz konusu değil"

Oradaki mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu akşam ki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir. Rejim, bu noktada İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece, oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Burada bu zulüm duracak." dedi.

İdlib'ten 1 milyona yakın insanın Türkiye sınırlarına doğru göç ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları aktardı:

"Biz bunlara nerelerde iskan imkanı sağlayacağız. Ancak aldığımız tedbirler sınırımızdan Suriye'nin içine doğru 30-35 kilometre gibi bir koridoru güvenli bölge ilan edelim, bu güvenli bölgede de biz yeni bir adım attık. O da 'Briket barakalar yapalım, 25-30 metrekare.' dedik. Briket barakalarla ilgili çalışmalarımız orada devam ediyor. Kış mevsimi içerisinde, oradaki kardeşlerimizin kışın bu sert iklimine hiç olmazsa dayanma gücü biraz daha artmış olur. Bunun yanında gıdaydı, yiyecekti, sağlık imkanlarıydı bütün bunlara yönelik de Kızılayımızın, AFAD'ımızın yoğun çalışmaları var. Şansölye Merkel, 25 milyon avro bana söz vermişti, 'Kızılhaç vasıtasıyla bunu size ulaştıralım.' diye. Fakat o da Mülteciler Komisyonu vasıtasıyla geldiği için biraz formaliteler uzuyor. Henüz Kızılayımıza gelmedi. Bugün Macron'a da aynı teklifi yaptım. 'Bak' dedim, 'Merkel'den böyle bir bize desek oldu, senden de aynı desteği bekleriz.' dedim. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. 18.00'de de Sayın Putin ile görüşmem olacak. Temenni ederim ki bu görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz."

AA

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

    Kritik derbiye doğru

    Ziyaretçilerini bekliyor

    Almanya'daki saldırıda katledilenlerin kimlikleri açıklandı

    Lübnan: İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi

    Yeni Asya’nın mesajı

    Dergilerimizde bahar kampanyası

    Ceren Damar Şenel davasında karar

    İsrail'de de Kovid-19 tespit edildi

    İdlib Şehidi Mustafa Ertürk dualarla uğurlandı

    İsrail işgali artarak devam ediyor

    'Putin'le İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız'

    İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yine gerginliğe sebep oldu

    Avrupa'da ''ırkçı terör'' alarmı!

    Kurulan-kapanan şirket sayısı açıklandı

    'Irkçı terör ülkemizde yeniden bir tehlike'

    240 milyon lira hesaplarda unutuldu

    Çin’de ölü sayısı 2 bin 238'e yükseldi

    Dünya genelinde vaka sayısı 76 bin 700'ü geçti

    Nice 50 yıllara... Şanlı bir maziden ümit ve şevkle şanlı bir geleceğe...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Liderlerden Yeni Asya için 51. yıl mesajları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya resmî ideolojiyle uzlaşmadı, teslim olmadı
    Genel

    Darbe dâvâları ne durumda?
    Davut ŞAHİN

    Zübeyir Ağabeyden 51. yıl mesajı: Kaleler fedai ister!
    Genel

    Neden “Yeni Asya?”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yargı susturma aracı olamaz
    Risale-i Nur'dan

    Nurlar’la hizmet her tarafta ilânatla olur
    Ahmet BATTAL

    Genç yazarlara notlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.