Erdoğan, sivil plâkalı araçla Bahçeli’nin evine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Görüşmenin yarım saat sürdüğü öğrenildi. Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtının yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Görüşmenin yarım saat sürdüğü, güncel gelişmeler ve dış politikanın ele alındığı bildirildi. Erdoğan’ın MHP liderinin evine küçük bir konvoyla geldiği araç sayının da 5 olduğu öğrenildi. T’24’ün haberine göre Erdoğan’ın bu ziyareti bir ilk anlamına da geliyor. Bugüne kadar hep resmî konutlarda yapılan görüşmeler ilk kez bir özel konutta, Bahçeli’nin evinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Bahçeli’nin gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.

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