EYT'liler miting düzenleyecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağduriyetlerine neden olduğunu savundukları yasanın 20. yılında alana çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran, 8 Eylül Pazar günü Ankara’da yapılacak miting için sendikalara, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a davetiye gönderdiklerini söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 8 Eylül Pazar günü Ankara’da miting düzenlemeye hazırlanıyor.

8 Eylül 1999 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ancak dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan 4447 Sayılı Kanunun geriye dönük işletilmesiyle mağdur edildiklerini ve emeklilik hakları için adım atılmasını talep eden EYT’lilere KESK ve DİSK de destek verecek.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre eski adıyla Tandoğan Meydanı’nda saat 12.00’de gerçekleşecek mitinge yoğun katılım beklediklerini anlatan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran, “Sosyal Güvenlik Kurumundan mağduriyet yaşayan bütün herkese çağrı yapıyoruz. Sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil, kıdem tazminatıma dokunma, zorunlu bireysel emeklilik sistemine hayır diyenleri de kapsayan bir miting olacak. 8 Eylül’de de tüm Türkiye’den katılımla haklarımızın peşindeyiz diyeceğiz” dedi.

