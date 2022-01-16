EYT’liler: Sandıkta görecekler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 81 ilde sokağa çıkarak yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istedi.

Ankara’da yaşadığı sorunun çözülmesi için sesini duyurmaya çalışan bir EYT’li, “Bunu bilsinler; 5 milyon EYT’li demek, 20 milyon oy demektir. Sandık gelince görecekler” diyerek tepkisini gösterdi. EYT’liler; dün 81 ilde CHP’nin düzenlediği basın açıklamalarında, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

Ankara’da Ulus Meydanı’nda toplanarak seslerini duyurmaya çalışan EYT’liler konuştu. 1969 doğumlu olan ve halen emekli olmayı bekleyen bir EYT’li, tepkisini şöyle dile getirdi:

“1969 doğumluyum. EYT’liyim ve işsizim. Halen 16 ay emekliliğime var. Yani bunu bir an önce çözsünler. Çok mağdur durumdayız. Aslında çok kolay çözülmesi… Nasıl diyeyim, 5 milyon EYT’li var. Aslında bu 5 milyon EYT’li, birden emekli olmayacak. Bunların çoğu, kademe kademe olacak. Yani bunu da bilsinler, 5 milyon EYT’li demek, 20 milyon oy demektir. Sandık gelince görecekler.”

Ankara - anka