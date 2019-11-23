'F-35 olmazsa başka arayışlara gireriz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım” dedi.

ABD yönetimi S-400’lerin NATO’nun savunması ile uyumlu olmadığını ve F-35 savaş uçağı için tehdit oluşturduğunu söylüyor. Pentagon, Türkiye’nin temmuz ayında Rusya’dan S-400’leri teslim almasının ardından Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı.

Son olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Washington ile anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminden ‘kurtulması‘ gerektiğini belirtmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“S-400’ler, Türk savunma sistemine mi entegre edilecek yoksa ‘stand alone system (bağımsız sistemler)’ şeklinde mi kullanılacak” sorusuna Akar, “Başından beri bunu söylüyoruz. Elbette bu ‘stand alone’ şeklinde olacak. Herhangi bir şekilde bunu NATO sistemleriyle entegre etmeyeceğiz. Bağımsız olarak çalışacak.” yanıtını verdi.

Bakan Akar, şunları kaydetti: “Zamanında S-400’ün yerine Patriot almak istedik başlangıçta ama bu mümkün olmadı. Mümkün olmayınca S-400’ü aldık. Herhangi bir şekilde F-35 de alınamazsa, bu bizim silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı. F-35’ler ülkemizin savunması ve güvenliği için önemli bir araç, silah. Bunu almak mümkün olmadığı taktirde tabii ki doğal olarak bizim de başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım.”