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5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Fahrettin Koca'dan 'aşı' açıklaması

05 Mayıs 2021, Çarşamba 19:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantının gündeminde, 1,5 hafta daha devam edecek tam kapanma süreci vardı. Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bilim Kurulumuz, ramazan bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Kısıtlamalar özlediğimiz günlerin hasretini daha çok hissettirse de terazinin diğer ucundaki hastalığın yayılımı ve kayıplarımızı belirgin şekilde azaltmaktadır. Bu dengeyi ancak birlikte hareket ederek kurabiliriz.

Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlar. Kapanma-açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek salgının tekrarlayan saldırganlığını kıracağız.

Tedbirler ağır hasta ve vefat sayılarında etkisini gösterecek

Uygulanan tedbir ve kısıtlamalar ile birlikte hastalığın genel seyri de dikkate alındığında son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz. Mevcut gidişat ödediğimiz bedele ve gösterdiğimiz sabra değeceğini işaret ediyor.

Mutasyonlar ile ilgili çok sayıda kayıt ve incelemeyi eş zamanlı olarak takip ediyoruz. Ortada bir gerçek var o da hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Virüs benzer özellikleri göstererek dolaşımda kalmaya devam ediyor. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok.

240 milyon doz aşı için anlaşma imzalandı

Hastalığın seyrini değiştirecek olan aşılar ile ilgili de sizleri bilgilendirmek isterim. Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile, 90 milyon doz BioNTech ile ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır.

Etiketler: Fahrettin Koca, aşı, açıklama
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