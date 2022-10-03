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4 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Fakirden alıp zengine veriyor, fakir alkışlıyor

03 Ekim 2022, Pazartesi 21:09
Ekonomist İbrahim Kahveci, Karar gazetesinde yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin desteğiyle uygulamaya geçirilen ‘yeni ekonomi’ modeline eleştiriler yöneltti.

Kahveci “Yeni ekonomi modeli ülkemize büyük bir fakirlik ve açlık getirdi... Zaten modelin ana teması fakirden alıp zengine vermek değil mi? Kısaca bu modelde tek kazanan fakirlik oldu.  Herkese afiyet olsun. Robin Hood zenginden alıp fakire vererek kahraman olmuştu. Bizdeki kahramanlık ise fakirden alıp zengine vermekle oluyor. Ve kahramanlığı da en fazla o fakir kesim alkışlıyor. Heterodoks Robin Hood’a selam verelim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    3.10.2022 22:16:08

    Demokrat Pardi ve DEMOKRASİ 'nin isminden bile korkan DEMOKRASİ muhalifleri ve mugayirleri, (Tek ADAM SEVDALILARI) ,ister medyada ,ister açık oturumlarda veya mitinglerinde kesinlikle DEMOKRATLARDAN bir tek KELAM etmeye bile korkuyorlar! Çünkü milleti, çeşitli hile ve hıdalarla öyle bir şaşırttılar,korkuttular ve UYUTTULAR ki, kim gerçek DEMOKRAT ,kim ÇAKMA vatandaşın AYIRABILECEK MECALİ ve BASİRETİ kalmadı.20 senedir (40 sene de denilebilir) uzuuunca bir KIŞ UYKUSUNA YATIRILDI. TEKRAR MİLLETİN Uyanmasından çok çok KORKUYORLAR. Millî ve manevî duygu ve değerleri de su-i istimal ederek, "CİBALİ BABA"ların sayısı ister istemez coğalıyor. Ve netice olarak yapılan halis DUALAR mukabil dua ve ataklarla tesirsiz kalıyor. Onlar için her şey MÜBAH. Aynı tavır ve su-i istimallerì HAK YOLUN yolcuları yapamaz, müsbet hareket etmekle muvazzafız!

Risale-i Nur Külliyatı

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