Fakirden alıp zengine veriyor, fakir alkışlıyor

Ekonomist İbrahim Kahveci, Karar gazetesinde yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin desteğiyle uygulamaya geçirilen ‘yeni ekonomi’ modeline eleştiriler yöneltti.

Kahveci “Yeni ekonomi modeli ülkemize büyük bir fakirlik ve açlık getirdi... Zaten modelin ana teması fakirden alıp zengine vermek değil mi? Kısaca bu modelde tek kazanan fakirlik oldu. Herkese afiyet olsun. Robin Hood zenginden alıp fakire vererek kahraman olmuştu. Bizdeki kahramanlık ise fakirden alıp zengine vermekle oluyor. Ve kahramanlığı da en fazla o fakir kesim alkışlıyor. Heterodoks Robin Hood’a selam verelim” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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