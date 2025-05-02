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2 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Kartalkaya'daki otel yangını bu şekilde başlamış

02 Mayıs 2025, Cuma 12:10
Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü yangının çıkış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

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Otelin güvenlik kamerasının soruşturma dosyasındaki kaydında, restoran kısmındaki yangının başlama anı ve büyümesi ile o sırada mutfakta bulunanların görüntüleri yer aldı.

 

Grand Kartal Otel'in restoran bölümüne gelen personelin içeride çalıştıktan sonra mutfağa geçtiği görülen kayıtta, duman çıkmaya başlayan "grill plate"in (ticari mutfaklarda kullanılan pişirme cihazı) bulunduğu alanda bir süre sonra yoğun alev gözleniyor.

 

Kayıtta, hızla restoranın tamamını kaplayan dumanın bir süre sonra mutfak bölümüne ulaştığı, dumanı fark eden mutfak görevlisinin arkadaşlarına haber verdiği anlar yer alıyor.

Panik halde koşuşturan görevlilerin sağ tarafta bulunan kapıdan dışarı çıktığı, bir süre sonra tamamen dumanla kaplanan mutfak bölümünün görünmez hale geldiği kayda geçiyor.

Yangınının başlama anına ilişkin kapalı otopark görüntüleri de ortaya çıktı

Otelin otoparkının güvenlik kamera kaydında, dumanların etrafı sarıp kapladığı ve çalışanların otoparka geldiği görüldü.

Görüntülerde ayrıca, bazı araçların otoparktan çıkarıldığı anlar da yer aldı.

Alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan teknik bilirkişi heyetince Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan raporda da görüntülerin kaydedildiği anlara ilişkin değerlendirmeler yer almıştı.

Raporda, personelin kendilerine ait araçları çıkarmak için kapalı otoparka girdikleri, yardım etmek ya da yardımcı olmayı denemek yerine araçlarını dışarı çıkarmak için kapalı otoparkın ana giriş kapısını açtıkları tespiti yer almıştı.

Personelin sadece kendileri için kapıyı aralamaları bile yeterli olabileceği, ancak araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmalarının dışarıdan soğuk ve yoğun havanın yangın alanına taşınmasına, oksijen kaynağının sürekliliğine neden olduğu ve yanmanın aşırı hızlandığı belirtilmişti.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi ölmüştü.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmış, 10'u adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmalarında 9 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti.

AA

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