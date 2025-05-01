23 Nisan’da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından okulların durumu yeniden gündeme geldi. İstanbul Valiliği, deprem sonrası yaptığı açıklamada şehirdeki okul binalarında herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

İstanbul'da 4 okul riskli bulunduğu için boşaltıldı Ancak Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, farklı bir açıklama yaparak 4 okul binasının riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldığını duyurdu. Eğitimciler, iki kurumun çelişkili açıklamalarına tepki gösterdi: “Okulları güçlendirmek için ne bekleniyor?” BirGün’de yer alan habere göre, Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, “Bu okullar gerçekten depreme dayanıksızsa bugüne kadar eğitim-öğretim nasıl sürdü? Madem bu risk vardı, neden daha önce önlem alınmadı?” diye sordu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 167

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.