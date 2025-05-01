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2 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Besiciler dertli

01 Mayıs 2025, Perşembe 23:44
Girdi maliyetlerinden dert yanan Besiciler, “Hiç iyi durumda değiliz. Gübre pahalı, mazot aşırı pahalı, ürünümüzü yeterli fiyata satamıyoruz” dedi.

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Van’da Tuşba ilçesine bağlı Otluca mahallesinde yaşayan besiciler, artan maliyetlerden dert yandı. Van’ın Otluca köyünde besiciler, Türkiye genelinde besicilerin zor durumda olduğunu, birçok çiftçinin bankalara borçlu olduklarını dile getirdi. Besici Kenan Şahar, “Girdiler maliyetli ama ne yazık ki sütümüz, buzağımız maliyetsiz bir şekilde satılıyor” dedi. Besici Süleyman Şahar, girdi maliyetlerine değindi ve ürünleri yeterli fiyata satamadıklarını belirterek, “Vallahi hiç iyi değil durumumuz. Gübre pahalı, mazot aşırı pahalı, ürünümüzü yeterli fiyata satamıyoruz. Devletin verdiği fiyat sıfır hava. Çiftçinin durumu çok kötü. İlaç, gübre, mazot pahalı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani çiftçilerin tümü bankalara, kooperatife borçlu. Durumumuz çok kötü” diye konuştu.

Türkiye’de çiftçilik bitmiştir

Besici Kenan Şahar ithal hayvan getirdiklerini belirterek, ‘’Yaklaşık 3-4 ay önce dışarıdan ithal hayvan getirdik. Getirdik ama maliyetlerimiz biraz yüksek oldu. Fakat yem olsun, çobanlarımız olsun, bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Girdiler maliyetli ama ne yazık ki sütümüz, buzağımız maliyetsiz bir şekilde satılıyor” dedi. Besici Erol Şahar ise, “Ben 15 liraya süt satıyorum. Şehirde 50 liraya 1 kilo yoğurt alınıyor. 8 liraya buğday satmışım, 200 gramlık ekmek Van’da 10 lira, İstanbul’da 12-15 lira. Bu benim 8 liraya sattığım buğdayın unu şehirde 50-60 liraya denk geliyor. Tamam, 10 lirası masrafa gitsin, ama aradaki uçurum ortada. Ben 8 liraya buğday, 15 liraya süt satıyorum. Burada 380 liraya et satıyorum ama şehirde 200 gramlık kebabı 380 liraya yiyorum. Bu bize reva mıdır? Bu nasıl bir yöntem? Yöneticilerimiz buna çare bulamıyor” dedi.

Van-Anka

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