"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Babacan: İnsanların aklıyla alay etmeyin

01 Mayıs 2025, Perşembe 23:36
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin grup toplantısındaki sözlerini eleştirdi.

Babacan, “15 yıl önce 2023 vizyonu dedik ve bu hedefe ulaştık. Şimdi de 2053 diyoruz” şeklindeki sözlerini paylaşarak, “İnsanların aklıyla alay etmeyin, doğruları söyleyin. 2023 için kişi başı millî gelir hedefi 25 bin dolardı, gerçekleşen rakam 13 bin 243 dolar oldu. 2023 için ihracat hedefi 500 milyar dolardı, gerçekleşen rakam 255 milyar dolar oldu. Hedeflerin yarısını zor geçtiniz. Çarşıya pazara giden gidişatın zaten farkında. Hiç olmazsa susun” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Okulları güçlendirmek için ne bekleniyor?

    Besiciler dertli

    Babacan: İnsanların aklıyla alay etmeyin

    Uysal: Lokması elinden alınanların günü

    Emeğin düşmanı 'sen çalış ben yiyeyim' düzeni!

    Filistin'deki işsiz sayısı 500 bini aştı

    İstanbul'da 4 okul riskli bulunduğu için boşaltıldı

    Hindistan, hava sahasını Pakistan'a kapattı

    Pakistan-Hindistan çatışması ihtimaline karşı dünya teyakkuz halinde!

    İslâm âlemine dua edeceğiz

    Kezban Tokpınar’ı dualarla anıyoruz

    Hacca izinsiz gelenlere ağır yaptırımlar uygulanacak

    Fransa, Camide namaz kılarken şehit edilen genç için ayakta

    Vize randevusu krizi derinleşiyor

    Derviş Nurdağ dualarla uğurlandı

    İzmir’de kitap fuarı coşkusu

    Suriye yönetimi: Sahnaya'da kontrolü sağladık

    ABD'de 500 bin kişi elektriksiz kaldı

    İsrail, büyük orman yangınları sebebiyle dünyadan yardım istedi

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Yıkım ve rant projesi”nde ısrar!
    Ahmet BATTAL

    Adaletim mülkümün temelindedir!
    Şükrü BULUT

    Dünya dinsizliğinin koordinasyon merkezini biliyor muydunuz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şeriat ve medeniyet
    Faruk ÇAKIR

    İnsan hakları krizi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.