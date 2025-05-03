Temsilcilerimiz toplanıyor

2025 Bahar Dönemi Umumî Temsilciler Toplantısı, İstanbul-Güneşli Tesislerimizde yapılacak. Toplantıda, neşriyat hizmetlerimiz ağırlıklı olarak ele alınacak.

Toplantı haftası Geride bıraktığımız altı aylık dönemin faaliyetleri değerlendirilip, bir sonraki döneme ait plan ve projelerimiz müzakere edilecek.

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