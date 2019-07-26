Feyzioğlu: Hukuk fakültelerinin kalitesini artırma zorunluluğumuz var

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Ekim ayında TBMM'de görüşülecek Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kapsamının genişletileceğini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ekim ayında TBMM'de görüşülecek Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kapsamının genişletileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, bakanlık bürokratları ve Türkiye Barolar Birliği yönetimi ile Ankara Hakimevi'nde bir araya geldi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni yasama döneminde TBMM gündemine gelecek Yargı Reformunun ilk paketinin genişletilmesi konusunda değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle paketin yetişmediğini belirten Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Pakete eklenecek konular hakkında bilgi veren Feyzioğlu, hak ve özgürlükleri genişleten, güvence altına alan hükümlerin iyice güçleneceğini söyledi. Feyzioğlu, "Bu çerçevede, soruşturmada tutukluluk sürelerinin kısalması belki bir müjde olarak ifade edilebilir. Çünkü vatandaşlarımızda böyle bir beklenti var. Cezaevleri artık doluluk haddini fazlasıyla doldurmuş durumda ve soruşturma evresinde azami süreler kısalarak geliyor." bilgisini paylaştı.

"Belgelerin asılları istenmeyecek"

Pakete eklenecek konulardan bir diğerinin de "avukatların sunduğu belgelerin bir kez de mahkeme tarafından asıllarının ilgili kamu kurumlarından istenmemesi" olduğunu ifade eden Feyzioğlu, bu konunun karar verme sürecini uzattığına işaret etti. Feyzioğlu, yeni düzenlemeyle mahkemenin ihtiyaç ve zorunluluk olmadığı sürece avukatın belgelerini yeniden ilgili kurumlardan talep etmeyeceğini belirtti.

"Avukatlara, savcılara, hakimlere sınav"

Reform paketine eklenecek bir madde ile "hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı" getirileceğini de aktaran Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada sınavsız avukatlığa, hakimliğe, savcılığa girilen bir uygulama yok. Hukuk fakültelerinin kalitesini artırma zorunluluğumuz var. Sınavla ilgili tüm düzenleme tamam. Bu bir avukatlık sınavı değil. Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı. Hukuk fakültesi mezunu olacak genç arkadaşlarımız ama avukat adaylığına, hakim adaylığına, savcı adaylığına müracaat edeceklerse yılda 2 kez açılmasını düşündüğümüz bu hukuk alanındaki giriş sınavına girecekler. 70 barajını aşarlarsa o belgeyle birlikte baroya müracaat edecekler."

Metin Feyzioğlu, sınavın merkezi sınav sistemi ile devlet tarafından yapılacağını, sınav danışma heyetinde, Barolar Birliği ve ilgili kurumlardan yetkililerin olacağını bildirdi.

"Sınav stajdan önce olacak"

Sınavın avukatlık stajından önce yapılacağını belirten Feyzioğlu, "Staja başlayabilmek için aranan ön şart gibi düşünün bunu. Tüm hukuk fakültelerinin kendilerine düzen vermesini sağlayabilecek bir düzenleme. Bugün maalesef 5 profesörü, doçenti bulup, 400 öğrenciyi bir salona doldurup hukuk eğitim öğretimi vermeye teşebbüs eden fakültelerimiz var." değerlendirmesini yaptı.

Metin Feyzioğlu, hukuk fakültesini bitiren bir öğrencinin bu sınava girmemesi ya da geçememesi durumunda ne olacağı sorusuna, "Hukuk fakültesi mezunlarının özellikle kamuda daha çok istihdam edilmesi için sayın bakanımızın etkili önerileri var. Bu, belli alanlarda kaliteyi arttıracaktır." yanıtını verdi.