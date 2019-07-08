"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Gazeteci fişlemeye tepki yağdı

08 Temmuz 2019, Pazartesi 00:28
Yeni bir “medya andıcı” ve “fişleme belgesi” olarak nitelendirilen SETA’nın hazırladığı rapora meslek örgütlerinden ve birçok kesimden tepki yağdı.

Basın meslek örgütleri ve gazeteciler; SETA Vakfı’nın hazırladığı, “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” adlı raporunu yeni bir “medya andıcı” ve “fişleme belgesi” olarak niteledi. ÇGD, raporla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Tarihe kara leke olarak geçecek fişleme belgesi” ifadelerini kullandı. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Twitter hesabından yayınlanan mesajla, SETA hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de rapora ilişkin “eleştirisel gazetecilik yapan tüm gazeteciler açısından açık bir hedef göstermedir” değerlendirmesini yaptı. Cemiyet yönetim kurulu açıklamada, rapor için, “akademik çalışma değil, polis raporu niteliğinde fişleme belgesidir” tanımı yapıldı. Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk de, Twitter’dan yayımladığı mesajla, “sorunlu” olarak tanımladığı raporun yayından kaldırılması çağrısı yaptı. 

Eleştirel haber yapılması rapora konu edilmiş 

Hükümete yakın SETA Vakfı’nın Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar ile birlikte iki araştırma asistanı tarafından hazırlanan; BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Voice of America (Amerika’nın Sesi), Sputnik Türkiye, CRI Türk, Independent Türkçe ve Euronews Türkiye’yi de içeren raporunda, yayın kuruluşları mevcut hükümet aleyhine taraflı yayın yapmakla suçlanıyor. Raporda ayrıca bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerin isimlerine, mesleki geçmişlerine, bazı haberlerine, sosyal medya hesaplarındaki bazı paylaşımlarına “fişleme yapılarak” yer veriliyor. 202 sayfalık raporda, bu medya kuruluşlarının önemli bazı gelişmelerle ilgili son birkaç yılda yaptığı haberlerden bazıları seçilerek “Mevcut hükümet karşıtı bir haber dilinin benimsendiği görülmüştür. Bu haberlerin kaynağını ise çoğu zaman basın özgürlüğü, demokrasi, ekonomik kriz, siyasal otoriterleşme gibi alanlara yönelik eleştiriler oluşturmaktadır” deniliyor.

Medyadaki baskının arttırılması için kışkırtma operasyonu

SETA’nın medyayla ilgili raporunu değerlendiren gazeteci Murat Yetkin, “Yayınlanan rapor ne bir akademik, ne bir düşünsel amaca hizmet etmektedir; sadece medya üzerindeki baskının arttırılmasını teşvik amacıyla yapılan bir kışkırtma operasyonu saymak gerekir. Herhalde medya sahipliğinin ezici çoğunluğunun hükümet yörüngesindeki iş insanlarına geçmesi yetmedi, pek çok nitelikli habercinin, programcının, yazarın, yapımcının, basın emekçisinin işsizlikle sınanması yetmedi, şimdi onların işlerini ve seslerini ellerinin uzanamayacağı mecralarda duyurmasını da engellemek istiyor birileri. Hükümeti, diğer hükümetler üzerinde baskı kurarak bu yayınları engellemeye kışkırtmak istiyorlar sanırım” dedi.

Yeni Şafak Haber Müdürü Ersin Çelik: Geri çekilip, özür dilenmeli 

Hükümete yakın yayın organlarından Yeni Şafak gazetesinin internet yazı işleri müdürü Ersin Çelik de raporla ilgili yaptığı paylaşımda, “geri çekilip özür dilenmeli” dedi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazetecilerin takip listeleri, başka gazetecileri RT yapmaları gizemli bir bilgi değil. Fakat “süzülerek” raporlaştırılması fişlemeye girer. Gerçi fişleme de kamuya açık olmaz. Bu çalışma başlı başına ciddi bir beceriksizlik. Rahatsız edici. Geri çekilip özür dilenmeli” ifadelerini kullandı. 

Gazetecilik yapmaktan vazgeçmeyeceğiz

(DİSK) Basın-İş de Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak tepki gösterdi; “Kimi zaman üniforma giydiler, kimi zaman sivil kıyafetler, Andıç hazırlamaktan, gazeteciler fişlemekten, tehdit etmekten vazgeçmediler. Bizler de gazetecilik yapmaktan, gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz. “Siz ‘uluslararası basının Türkiye’deki uzantıları’nı yazın, Bizler de Uluslararası Sermayenin Türkiye’deki uzantılarını yazacağız. Gerçekleri öğrenmek isteyenlere, hapisteki meslektaşlarımıza sözümüz olsun. “SETA tarafından hazırlanan ‘raporda’ adı geçen tek bir meslektaşımızın başına gelecek olumsuzluktan, raporu hazırlayan, talimat veren ve yayına sunanlar sorumludur.”

RSF’den kınama 

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “SETA’nın sözümona raporu, “uzantı” söylemiyle uluslararası medya çalışanlarına yönelik tahammülsüzlüğü onları hedef gösterecek şekilde açıkça ortaya koydu. Demokratik anlayışla bir alakası olmayan bu taciz belgesinde sorumluluğu olanları kınıyoruz” dedi.

ÇGD: Tarihimizde kara lekelerden biri olarak anılacak

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Twitter hesabından raporu kınayarak, “Gazetecilerin, gazetecilik yapmalarına dahi tahammül edemeyen, tüm gazetecileri belli kalıpta görmeyi hedef edinen, gazetecileri toplumun bir kesimine hedef göstermekten çekinmeyen SETA’nın fişleme belgesi, tarihimizde kara lekelerden biri olarak anılacaktır. “Türkiye’nin yeni ‘medya andıcı’ olarak gördüğümüz bu fişleme belgesini hazırlayan zihniyeti kınıyor, tüm meslektaşlarımızı basın ve kişisel özgürlüklerimize yapılan bu saldırıya karşı durmaya ve hukuki haklarını kullanmaya davet ediyoruz” çağrısı yaptı. 

Gazeteciler iktidara değil, halka hizmet eder 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA tarafından yayınlanan Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları Raporu’yla gazetecilerin fişlendiğini ve hedef gösterildiğini duyurdu. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı: “Gazecilerin haberleri, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü konusundaki paylaşımları, hükümet karşıtı ve tek sesli olarak tanımlanmıştır. Bu rapor iktidara yakın olmayan, eleştirisel gazetecilik yapan tüm gazeteciler açısından açık bir hedef göstermedir. Akademik çalışma değil, polis raporu niteliğinde fişleme belgesidir. Türkiye demokrasisine, basın ve ifade özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir. Raporun gazeteciliğin evrensel boyutunu anlamayan, çok seslilikten rahatsız olan ve haberin serbest dolaşımını istemeyenler tarafından hazırlandığı ortadır. Bu kişiler, haber almak için devletin yayınlayacağı tek tip bültenlerle yetinebilirler. Hala anlamayanlara gazeteciliğin ‘iktidara değil, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden bir meslek olduğunu’ bir kez daha tekrar hatırlatıyoruz.”

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kardeşini eşyalarından tanıdı

    Yangınların yüzde 80’i insan kaynaklı

    Yapılan memleketin hayrına değil

    Gazeteci fişlemeye tepki yağdı

    Önce huzur ve birlik sağlanmalı

    Hepsi ölümü beklemekte

    Kütahya'yı alarma geçiren ihbar

    Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı

    Güney Kıbrıs Rum kesimindeki provokatif saldırıya tepkiler sürüyor

    Uzmanlardan ailelere yaz tatili uyarısı!

    İstanbul havalimanlarının 6 alık performansı belli oldu

    Yunanistan'da Çipras dönemi sona erdi

    Yeni Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

    Endonezya 7,1'le sarsıldı

    Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Netanyahu'dan İran'a yaptırım çağrısı

    Hakan Fidan'dan 'diplomatik istihbarat' vurgusu

    ABD Taliban ile devam eden görüşmelerde ilerleme kaydetti

    Afganistan'da bir patlama daha: 7 çocuk öldü

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Yaz, oldukça sıcak geçecek
    M. Said ZEKİ

    Adaletten ümidinizi kesmeyin
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Başkanı nasıl görevden alabildiniz?
    Sebahattin YAŞAR

    Düğünlerimiz de bir imtihan vesilesidir
    Genel

    Önce huzur ve birlik sağlanmalı
    Şükrü BULUT

    Bediüzzaman Berlin’e uğradı mı? - 2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Radyoda ilk Ezân-Kur’ân sesleri...
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban Bayramı yaklaşırken
    Faruk ÇAKIR

    Yaşayarak güzel örnek ol

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.