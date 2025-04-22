Gazeteci Ruşen Çakır: Bana göre, Erdoğan pişman

Gazeteci Ruşen Çakır, “Erdoğan İmamoğlu’nun tahliyesine yeşil ışık yakar mı?” başlıklı yazısında “Erdoğan’ın bu süreci başlatmaktan pişmanlık duyduğunu düşünüyorum” dedi.
İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle başlayan ve 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla zirveye çıkan süreçte yaşananların, iktidar açısından “çok ağır bir fatura” oluşturduğunu vurguladı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından kamuoyundaki büyük tepkiye dikkat çeken Çakır, bu tablo karşısında Erdoğan’ın “ya gaza basacağı, ya da bir şekilde frene basarak normalleşme yoluna gireceği” bir eşikte olduğunu söyledi.
Haber Merkezi