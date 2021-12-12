Gelir adaletsizliğinde makas giderek açılıyor

Dünya Eşitsizlik Raporu’na göre Türkiye’de en üstteki yüzde 10 toplam gelirin yüzde 54.5’ini alırken, alttaki yüzde 50’si gelirin yüzde 12’sine sahip.

Dünya Eşitsizlik Raporu’nun, 2021 sonuçları açıklandı. Raporun sonuçlarına göre, Türkiye’de ortalama yıllık kazanç 85 bin 10 lira. Nüfusun düşük gelirli yüzde 50’si, ortalama 20 bin 260 lira kazanırken, en yüksek kazançlı yüzde 10’luk kesimin ise 463 bin 20 lira ile 23 kat daha fazla geliri mevcut. Bununla beraber, en üstteki yüzde 10 toplam gelirin yüzde 54.5’ini alırken, alttaki yüzde 50’si gelirin yüzde 12’sine sahip. Ayrıca ülkenin en düşük gelirli yüzde 50’sinin ortalama 8.910 liradan daha az varlığa sahip olduğu raporun çıkardığı bir başka sonuç. Rapora göre, dünyada nüfusun en zengin yüzde 10’u küresel gelirin yüzde 52’sine sahipken, nufüsün en yoksul yarısı ise sadece yüzde 8.5’ini kazanıyor. Küresel gelir dağılımının en üst yüzde 10’luk kısmından bir kişi ortalama 122 bin 100 dolar kazanırken, en yoksul yarısından bir kişi de 3 bin 920 dolara sahip.

Yüzde 10, servetin yüzde 76’sına sahip

Ayrıca, dünya nüfusunun en yoksul yarısı toplam servetin yalnızca yüzde 2’sine sahip. Buna karşılık, dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’u ise tüm servetin yüzde 76’sının sahibi. Raporun yayınladığı sonuçlar, küresel multi milyonerlerin son birkaç 10 yılda küresel servet artışının orantısız bir payını ele geçirdiklerini ortaya koyuyor. Buna göre, dünyanın en zengin yüzde 1’i 1990’lardan bu yana biriken tüm ek servetin yüzde 38’ine sahip. Rapor aynı zamanda bu eşitsizliğin derinleşmesinde koronavirüs pandemisinin etkisine de dikkat çekiyor. Yayınlanan rapor aynı zamanda bu eşitsizliğin son bulması için küresel multi milyonerler üzerindeki mütevazi bir artan oranlı servet vergisinin hükümetlere önemli gelirler sağlayabileceğine de vurgu yapıyor.

Nedir servet vergisi?

Sputnik’in haberine göre, servet vergisi, bir kişinin sahip olduğu servet üzerinde, transferinde ve değer artışından alınan vergi olarak tanımlanıyor. Özellikle Kovid-19’la çok daha fazla göze çarpan gelir dağılımındaki eşitsizliklerin giderilmesi tartışmalarında göze çarpan servet vergisi, pek çok ekonomist tarafından da çözüm yolu olarak öne sürülüyor. Zira, ‘21. Yüzyılda Sermaye’ isimli kitabının yazarı Prof. Dr. Thomas Piketty ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Joseph Stiglitz, Kovid-19 borçları ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için servet vergisinin alınması gerektiğini ifade ediyorlar.

Haber Merkezi