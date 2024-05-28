Gelir adaletsizliğinin sorumlusu iktidar

DÜNYADAKİ GELİR ADALETSİZLİĞİNDEN YAKINAN ERDOĞAN’A VATANDAŞLARDAN TEPKİ: BİZDEKİ UÇURUMUN SEBEBİ İKTİDARIN ZENGİNİ DAHA ZENGİN, FAKİRİ DAHA FAKİR YAPAN POLİTİKALARI.

Yüzde 5 israf içinde - Fakirden de aynı vergi

Türkiye’deki gelir adaletsizliğinin sorumlusunun iktidar olduğunu söyleyen vatandaşlar, “20 küsur senedir iktidarda olan AKP hükümetinin sayesinde böyle bir anlayış içindeyiz” diyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde yaptığı konuşmada gelir adaletsizliğinden yakınan sözlerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Bir vatandaş, “Gelir adaletsizliği maalesef büyük bir çoğunluğun asgari ücretin bile altında yaşamak zorunda kalıp, yüzde 10’unun yüzde 5’inin de halkın büyük bir lüks ve gösteriş içinde yaşaması ki bu maalesef AKP 20 küsur senedir iktidarda olan hükümetin sayesinde böyle bir anlayış içindeyiz. En başta kendileri tasarruf tedbirlerine uymaları lazım. İtibardan tasarruf olmaz dedikleri itibar, gösterişli saraylarla olmaz. İtibar, halkın refah düzeyinin bir birine eşit olması, bu kadar gelir eşitsizliğinin olmamasıyla itibar sağlanır. Hiçbir şekilde kendilerini samimi bulmuyorum. Çünkü tasarruf tedbirlerine uyması gerekenler önce saraydakiler, kendisi, ailesi, etrafındakiler, AKP milletvekilleri” dedi.

Memlekete gidecek paramız yok

Başka bir vatandaş ise şunları söyledi: “Fakirden de zenginden de aynı oranda vergi alıyorlar. Emekliyiz, enflasyon çok yüksek emekliler aç, emekliler perişan. Büyük şirketlerin vergi borçları siliniyor. Bazıları bankadan kredi çekiyor, devlet ödüyor vergisini, yani siliyorlar. Bunların yapılmaması gerekir. Kamuda tasarrufa gidilmesi gerekir. Bugün herkesin altında devletin arabaları var. Onu değiştirmeleri lazım. Türkiye’de yaşamak çok zor. Emekliyim, ev alamıyorsun, karnını doyuramıyorsun. Şimdi yeni bir sistem çıkarmışlar, emekli yılı ilan etmişlerdi o emekli yılında kamuya ait tesisler yüzde 15 indirimli. Yani bırakın tatil yapmayı, emeklinin buradan otobüse binip memleketine gidecek parası yok.”

Çok geç kalındı

“Gelir adaletsizliğinden bahsediyor ama, gelir adaletsizliğini de düzeltmiyor” diyen bir diğer vatandaş “Güven kalmıyor, güvenemiyorum. 66 yaşındayım, ben böyle bir adaletsizlik görmedim. Her halde bundan sonra da inşallah görmeyiz. Türkiye’de gelir adaletsizliği tabii ki var. Zengin daha çok zengin oluyor, fakir daha fakir oluyor. 10 bin lira emekli maaşıyla nasıl geçineceğiz? Şimdi simit almaya gidiyoruz. Simitle geçinmeye devam ediyoruz. Erdoğan hangi yere elini uzattıysa orayı batırdı. Maliyeye el uzattı maliyeyi batırdı, konuta el uzattı konutu batırdı, yap-işlet-devret dedi, milleti borçlandırdı. Habire ödeyeceğiz herhalde 44 senesine kadar ödeyeceğiz. Ödediğimiz tarihte biz kendimiz ödemiyoruz, torunlarımızın hakkını ödüyoruz. Çok geç kalındı. 22 senedir ülkeyi yöneten bir adamın bugün onları söyleme hakkı yoktur. 22 senede yapmadığı şeyi, şimdi söylemesi ​​​​​​abesle iştigaldir” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka