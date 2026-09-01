İSRAİL, EĞİTİMİ DE HEDEF ALIYOR

Filistin Eğitim Bakanlığı, Doğu Kudüs’te öğretmenlerin okullarına ulaşmasının engellenmesi ve İsrail müfredatının dayatılmasının Filistin kimliğini silmeye yönelik sistematik politikanın parçası olduğunu açıkladı.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitimin "sistematik ve kesintisiz şekilde hedef alındığı" uyarısında bulunarak, İsrail'in ulusal kimliği silmeyi amaçladığını vurguladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının giriş izinlerini yenilememesi sebebiyle başta Hristiyan okullarında görev yapanlar olmak üzere bazı öğretmen ve eğitim personelinin okullarına ulaşamadığı belirtildi. İsrail'in Kudüs'te eğitime yönelik baskılarının, eğitim sürecini "sistematik ve kesintisiz" biçimde hedef alan politikanın bir parçası olduğu uyarısında bulunuldu.

ÖĞRETMENLER OKULLARINA ULAŞAMIYOR

Bakanlığın açıklamasına göre İsrail makamlarının giriş izinlerini yenilememesi sebebiyle, başta Hristiyan okullarında görev yapanlar olmak üzere bazı öğretmen ve eğitim personeli okullarına ulaşamıyor. Doğu Kudüs’teki özel Filistin okulları da bu uygulamayı protesto ederek ikinci bir duyuruya kadar eğitime başlamama kararı aldı.

FİLİSTİN MÜFREDATI BASKI ALTINDA

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail’in eğitim politikalarının yalnızca öğretmenlerin ulaşımını engellemekle sınırlı kalmadığını belirtti. Açıklamada, İsrail müfredatının dayatılmasının Filistin anlatısını değiştirmeyi ve ulusal kimliği silmeyi hedefleyen politikanın parçası olduğu ifade edildi.

45 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE İSRAİL MÜFREDATI

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği ise İsrail’in Kudüs Belediyesine bağlı okullarda 45 binden fazla Filistinli öğrenciye İsrail müfredatını dayattığını bildirdi. Filistin makamları, öğrencilerin kendi ulusal müfredatlarıyla eğitim görme hakkının uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir hak olduğunu vurguladı.