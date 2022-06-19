Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcı Prof. Dr. Serap Yazıcı, “Ne yazık ki hiçbir zaman Türkiye gerçek bir hukuk devleti olamadı. Özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılmasının ardından ilan edilen olağanüstü hal rejimi döneminde Anayasa öylesine açık bir biçimde ihlal edildi ve vatandaşlar mağdur edildi ki gerçek bir hukuksuzluk rejimi ortaya çıktı. Ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi de bu hukuksuzluğu kurumsallaştırmak için icat edilmiş bir sistem oldu” dedi.

Prof. Dr. Serap Yazıcı, Kartal Kent Kültürü ve Demokrasi Derneği’nin, düzenlediği “Neden güçlendirilmiş parlamenter sistem?” başlıklı panelde konuştu. Yazıcı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecinde yapılaması gerekenler ve mevcut durum hakkında görüşlerini paylaştı. Yazıcı, “Türkiye’de binlerce hakimin ve savcının kaderini belirleyen kurulun bütün üyeleri cumhur bloğu tarafından belirlenmekte. Böyle olduğu için hakimler ve savcılar, Anayasa’nın ve kanunların kendilerine emrettiği görevleri yerine getirirken maalesef bağımsız hareket edememekte, kendilerini atayan ve azledebilecek olan iradenin emir ve talimatlarına açık hale gelmekte” dedi. NE YAZIK Kİ HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYE GERÇEK BİR HUKUK DEVLETİ OLAMADI Yazıcı ayrıca şunları söyledi: “Türkiye aslında 1961 Anayasası’ndan itibaren hukuk devleti olduğunu deklare etmiş bir anayasa düzenine sahip. 1982 Anayasası’nda da bu tekrarlanmış durumda. Ama ne yazık ki hiçbir zaman Türkiye gerçek bir hukuk devleti olamadı. Özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılmasının ardından ilan edilen olağanüstü hal rejimi döneminde Anayasa öylesine açık bir biçimde ihlal edildi ve vatandaşlar mağdur edildi ki gerçek bir hukuksuzluk rejimi ortaya çıktı. Zaten Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi de bu hukuksuzluğu kurumsallaştırmak için icat edilmiş bir sistem oldu. Bu sistemde, Cumhurbaşkanı’nın elinde yürütme gücünün tamamı toplanmış değil. Aynı zamanda yasama üzerinde kontrol yetkisi var. Ne yazık ki yargı cihazının tamamına da hükmedecek bir güce sahip.” İstanbul - anka

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