Oval Ofiste ağırlandı, Trump’ı sevindirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Beyaz Saray’da Oval Ofis’te ağırladı.

Trump, Selman’la Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından Suudi Arabistan’ı “NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik” olarak tanıdıklarını ve iki ülke arasında stratejik savunma anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Trump, Riyad’ın 1 trilyon dolarlık yatırım vaadi ve büyük çaplı silah alımlarının iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini belirtti.

Selman ise, “(Suudi Arabistan’ın ABD’ye yapacağı yatırım) Bu rakamı 600 milyar dolardan neredeyse 1 trilyon dolara çıkaracağımızı duyuracağımızı düşünüyorum” dedi. Selman, İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşmeyi hedefleyen “Abraham Anlaşması”na (İbrahim Anlaşması) ilişkin “Anlaşmanın bir parçası olmak istiyoruz, ancak iki devletli çözümün net bir yolunu güvence altına aldığımızdan da emin olmak istiyoruz” diye konuştu.