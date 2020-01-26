Hacı Bayram’da gıyabi namaz

Başşehirde, Elazığ merkezli depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, duâ edildi.

İnsan Hakları ve Hizmetleri Derneği (İHH Ankara) tarafından Hacı Bayram Camii’nde düzenlenen programda sabah namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Rıdvan İbrahim tarafından deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’da vefat edenler ile İslâm âlemi için duâ edildi. Programda ayrıca, İsrail tarafından Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri’ye Mescidi Aksa’ya bir yıl süreyle giriş yasağı konulmasına ilişkin olarak da Müslümanlara bu duruma sessiz kalmamaları çağrısı yapıldı. AA

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