Hak ihlâllerinde yine 2. sıradayız

AİHM tarafından verilen hak ihlali kararlarında, geçen yıl Türkiye 140 ihlalle bütün ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) raporunda, hak ihlâli kararlarındaki artış dikkati çekti. Rapora göre, 2016 yılında 77 olan hak ihlâli, 2018 yılında 140’a yükseldi. Türkiye, geçen yıl hak ihlâli verilen ülkeler arasında, Rusya’nın ardından ikinci sırada yer aldı. Rapora göre, 2018 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 11’inci Maddesi’nde yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hürriyetinin ihlâl edildiğine dair 11 karar alındı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hürriyeti ihlâli 2016 yılına oranla yüzde 120 arttı. AİHM’de incelenmeyi bekleyen dosya sayısında ilk sırada 11 bin 750 başvuruyla Rusya bulunurken Türkiye ise 7 bin 100 başvuru ile dördüncü sırada yer aldı. Hürriyet ve güvenlik hakkı ihlâli de 2016 yılına göre yüzde 31 arttı. Hürriyet ve güvenlik hakkının ihlâl edildiği yönünde 2016 yılında 22 karar alınırken 2018 yılında bu sayı 29’a yükseldi. Yurttaşların gördüğü kötü muamele rakamlarındaki artış da dikkat çekti.

3 bin 128 hak ihlâli ile zirvede

Türkiye tarafından AİHS’nin 5’inci Maddesi’nde yer alan kötü muamele yasağı ihlâli hakkında 2017 yılında iki defa, 2018 yılında 11 defa karar alındı. Rapora göre, ifade hürriyeti hakkının ihlâl edildiğine dair 2016 yılında yedi karar alınırken 2018 yılına gelindiğinde bu sayı 40’a yükseldi. İfade hürriyeti hakkı böylece son üç yılda yüzde 471 oranında arttı. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliği ilkesi ihlâli hakkında ise 2018 yılında sekiz karar verildi. Bu ilkenin ihlâlindeki artış oranı ise yüzde 50’ye ulaştı. BirGün’ün haberine göre, etkin soruşturmanın yapılmaması dolayısıyla da 10 kez hak ihlâli kararı verildi. Bir önceki yıla oranla bu ilkenin ihlâlindeki artış da yüzde 50 oldu. Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye, AİHM’in kurulduğu 1959 yılından 2019’a kadar en fazla hak ihlali kararının verildiği ülke oldu. AİHM kurulduğu günden itibaren Türkiye 3 bin 128 hak ihlâli ile zirvede. İkinci sırada Rusya, üçüncü sırada ise İtalya yer aldı.