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14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Haksız karara hukuk “dur” dedi

14 Temmuz 2021, Çarşamba 00:01
GENEL YAYIN YÖNETMENİMİZ KÂZIM GÜLEÇYÜZ’LE KARİKATÜRİSTİMİZ İBRAHİM ÖZDABAK HAKKINDA VERİLEN MAHKÛMİYET KARARI İSTİNAFTA BOZULDU. DAVA TEKRAR GÖRÜLECEK.

Haksız karara itiraz edeceğiz

 

OYBİRLİĞİYLE BOZMA VE İADE

Güleçyüz ve Özdabak’a, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince verilen mahkûmiyet kararı istinaftan döndü. Başvurumuzu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, oybirliğiyle dosyayı yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderdi.

DAVA, SÜRESİNDE AÇILMADI

“Karar, Basın Kanunu 26-1/2’deki ‘Basılmış eserler yoluyla işlenen ceza davalarının bir muhakeme şartı olarak, günlük süreli yayınlar yönünden dört ay, diğer basılmış eserler yönünden altı ay içinde açılması zorunludur’ hükmüne aykırı olduğu için öncelikle bu sebepten bozuldu.” 

***

Haksız karara hukuk “dur” dedi

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve Karikatüristimiz İbrahim Özdabak hakkında,İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkûmiyet kararlarına istinaf ‘dur’ dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve Karikatüristimiz İbrahim Özdabak hakkında, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkûmiyet kararları istinaftan döndü. İstinaf başvurumuzu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 2020/40 esas ve 2021/810 karar No’lu kararında dosyayı yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere bozarak ilk derece mahkemesine gönderdi. Oybirliğiyle verilen kararda şöyle denildi: “İstinaf başvurularının reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdanî kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, gerekçe içeriği, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede; 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 26. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında: “Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının bir muhakeme şartı olarak, günlük süreli yayınlar yönünden dört ay, diğer basılmış eserler yönünden altı ay içinde açılması zorunludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Yargılama konusu gazete yazısı ve karikatürler sebebiyle açılacak kamu dâvâsının 5187 sayılı Kanunun 26/1. maddesinde öngörülen dört aylık hak düşürücü süre içerisinde açılması gerekmektedir. Bu sürelerin muhakeme şartı olarak kabul edildiği görülmektedir. “

Oybirliği ile karar verildi

Kararda, “Yeni Asya Gazetesi genel yayın yönetmeni olan sanık Kâzım Güleçyüz’ün genel yayın yönetmeni olduğu gazetede yayınlanmış olan yazı ve karikatürler ve twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile, aynı gazetenin çalışanı olan sanık Halil İbrahim Özdabak’ın ise gazetede yayınlanmış olan karikatürleri ile terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediklerinin iddia olunduğu olayda; İlk derece Mahkemesince yapılan 25.01.2019 tarihli tensip tutanağı ile sanık Kâzım Güleçyüz’ün yayınlanan yazıları yönünden ilgili gazete nüshalarının hangi tarihlerde Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildiklerinin araştırılmasına karar verildiği halde sanık Halil İbrahim Özdabak’ın karikatürleri yönünden herhangi bir araştırma yapılmaması ve hüküm kurulurken de sanık Halil İbrahim Özdabak’ın yayınlanan karikatürleri yönünden kamu dâvâsının, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 26/1. maddesinde öngörülen ve kamu dâvâsının muhakeme şartı olan dört aylık süre içinde açılıp açılmadığının tartışılmaması; Kanuna aykırı olup, istinaf başvurusunda bulunan sanıklar müdafinin istinaf nedenleri bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeksizin hükmün öncelikle bu sebepten dolayı CMK’nın 280/1-f maddesi uyarınca BOZULMASINA, Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan İlk Derece Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, CMK’nın 284 ve 286/1. maddeleri uyarınca KESİN olmak üzere 29/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” denildi. İstanbul - Yeni Asya

 

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