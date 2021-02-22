Hanım okuyucumuz Sema Nur Gül: İstikametli yıllar temenni ederiz

İzmit Yeni Asya Hanım okuyucuları adına Sema Nur Gül de 52. yıl tebrik mesajında,

“İlâ-yı kelimetullahı basın yoluyla yapan, Risale-i Nur’un ve Üstadımız Bediüzzaman’ın sesi soluğu olan, yegâne gazetemiz Yeni Asya; hak ve hakikatin gür sesi olarak Risale-i Nur Talebelerinin hakikî ve en mühim vazifesi olan neşir hizmetini 52 yıldır iftiharla yerine getirmektedir. Bu zorlu süreçte hizmete dört bir koldan sarılan, omuz omuza hizmet ederek nice güzel hizmetlere vesile olan siz değerli Yayın ve Neşriyat kurulumuzu; gazetemizin 52. yılı vesilesiyle hizmetlerini tebrik eder, nice istikametli yıllar temenni ederim. Nur olun, Nurlar’la kalın, Nur’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

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