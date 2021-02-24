Hapisteki çocuklardan ne haber?

Türkiye’de anneleriyle birlikte cezaevinde kalan 0-6 yaş çocuk sayısı uzun süredir açıklanmadı.

Adalet Bakanlığı’nın en son açıkladığı Kasım 2019 verilerine göre sayı 780 idi. CİSST Hapiste Çocuk Ağı’na göre Zengin’in ifadeleri çocuk hakları açısından da sorunlu. DW Türkçe’ye konuşan CİSST Hapiste Çocuk Ağı Temsilcisi Avukat Cansu Şekerci, “Yapılan açıklamaların, yapılan yasal düzenlemelerin hapishanedeki çocuklar üzerindeki etkisini anlamak için yüzümüzü çocuklara dönmemiz gerekiyor” diyor. Şekerci’ye göre bunun iki anlamı var. Birincisi hapishanelerdeki sivil toplum denetiminin, sivil toplum örgütlerinin hak temelli ziyaretlerinin tekrar mümkün kılınması. İkincisi de Adalet Bakanlığı’nın bu çocuklar hakkında şeffaf bilgiye erişimi sağlaması. Son dönemde çocukların hapsedilmesinin, annelerinin yargılama dosyaları dolayısıyla ya da annelerinin suç tiplerinin değişmesinin etkisiyle gerçekleştiğini ifade eden Şekerci “İnfaz sisteminin yetişkinler için dizayn edilen adalet sisteminin bir parçası olduğu gözetildiğinde aslında çocukların bu sistem içinde yer almaması gerekiyor” diye konuşuyor.