Hatay’da depremzedeler hâLâ mağdur

Bir yılda ancak yüzde 4’ü yapıldı

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Depremin üzerinden koskoca dört yüz yetmiş sekiz gün geçti ama Hatay insanlarının sorunları çözüleceğine sorunlar daha da artıyor. Bakın, bu, sorunların yumağı. İki yıldır Hatay’ı hep ihmal ettiniz” dedi. Güzelmansur, iktidarın 1 yılda bitirip teslim etme sözü verdiği afet konutlarından Hatay’da yalnızca %4’ünü yaptığını söyledi. Güzelmansur Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Bir yılda tüm deprem konutlarını yapacağız’ dediniz. Çevre ve Şehircilik Bakanının beyanı, diyor ki: ‘Hatay’a 254.195 konut yapacağız.’ Ve 8 Mayıs itibarıyla dedi ki: ‘Biz bu konutların 10.888’ini yaptık.’ Yani yüzde 4,2’sini. Ne yazık ki Hatay’a layık gördüğünüz oran budur. Başka illerde deprem konuşulmuyor ama Hatay’da hâlâ konuşuluyor” dedi.İktidarın eşya yardımı ile ilgili depremzedeye verdiği sözleri unuttuğunu da ifade eden Güzelmansur, “Dediniz ki ‘Hatay’da eşya yardımı vereceğiz. Siz üzülmeyin, bu iş yerlerinde ne hasarınız varsa biz onları ödeyeceğiz. Evlerdeki, işyerlerindeki hasarları da biz ödeyeceğiz!’ Aradan 478 gün geçti, bir kuruş bile eşya yardımı vermediniz” dedi.

Hatay - Nihat Orhan