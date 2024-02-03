Hatay’da tetkikler ve ameliyatlar yapılamıyor

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’da sağlık hizmetlerinde hâlâ ciddi sorunlar devam ediyor.

Hatay Depremzede Derneği, 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin birinci yılında Hatay’daki saha çalışmalarının sonuçlarını raporlaştırdı. Rapor büyük yıkım yaşayan Hatay’da sağlık hizmetlerinde hâlâ ciddi sorunların sürdüğünü ortaya koydu.

Cumhuriyet’tin aktardığı raporda “Hatay EAH ana binası, yıkılan ve ağır hasarlı aile sağlığı merkezleri (ASM), şehir merkezindeki dört özel hastane işlevsiz durumda. Bugüne dek yıkılan fakat destekle ayağa kalkabilecek sağlık kuruluşlarına destek programı açıklanmadı” denildi. Hatay’da yıkılmış olup, onarılan ve güçlendirme yapılan ASM olmadığının tespit edildiği raporda “Hâlâ 3. basamak sağlık kuruluş yok. Defne Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım yatak sayısı, bir elin parmakları kadar. Yan dallar çok eksik. Tetkikler ve ameliyatlar yapılamıyor. Onkoloji hastaları, yapayalnız” ifadeleri kullanıldı.

Raporda ayrıca Hatay’da sağlıkla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin şu tespitler yapıldı: Uyuz ve bit salgını devam ediyor. Temiz su, hijyenik tuvalet hâlâ sorun. Konteynerleri su basması nedeniyle salgın hastalık riski arttı. Ağır hasarlı binaların enkazı hâlâ kaldırılmamıştır. Tozun içme sularını kirletmesinden kaynaklı asbetoz, mezotelyoma, peritonitis, karsinomatoza riski yüksek.

Haber Merkezi

