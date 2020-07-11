Havai fişek yasaklansın teklifi Meclis’te

CHP, ‘Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun”da değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Havai fişeklerin satılması ve ithal edilmesinin yasaklanmasını öngören teklifin gerekçesinde; Sakarya’nın Hendek İlçesi’ndeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 yurttaşın yaşamını yitirdiği, kazadan birkaç ay önce denetim yapılmış olmasına rağmen kazada ciddi ihmallerin bulunduğu belirtildi. Bu kazadan 6 gün sonra havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yeni bir patlama meydana geldiği, üç jandarma personeli şehit olduğu ve yine gerekli önlemlerin alınmadığı vurgusu yapıldı.

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