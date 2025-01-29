Haydar Morgül’ü rahmetle andık

Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin önde gelen talebelerinden merhum Ceylan Çalışkan'ın kayınbiraderi, Haydar Morgül, vefat yıldönünümünde dualarla yad edildi.

Aslen Rize'nin Pazar ilçesinden olan Haydar Morgül, uzun süre İstanbul Göngören'de ikamet etti. Morgül, 28 Ocak 2018 tarihinde vefat etti. 1950'li yıllarda Isparta'da Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini de ziyaret etmiş olan Morgül'ün cenazesi namazı 29 Ocak 2018 tarihinde Eyüp Sultan Camiinde öğle vakti kılınmış ve dualarla defnedilmişti.

Nur hizmetinin emektarlarından, ahlâk ve nezaket timsali Haydar Morgül'e vefat yıldönümünde Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekânı Cennet olsun. Amin.

1956 yılında Bediüzzaman’ı ziyaret ettiği hatırasını şöyle anlatıyor: “Zübeyir Ağabey bizi Üstad’ın yanına götürdü. İçeri girip mübarek ellerini öptük. Üstad’ın sarıkla oturuşu adeta bir Asr-ı Saadet manzarasıyla bizi karşı karşıya getirmişti. Üstad’ın şu sözleri hâlâ kulaklarımda çınlıyor; ‘Neden bu kadar masraf edip buraya kadar geliyorsunuz? Risale-i Nur’u okuyun. Bir defa Risale-i Nur okuyan beni on sefer görmüş gibi olur. Bütün masraflarınızı benim ödemem lâzım’ diyerek cebinden çıkardığı dört tane yirmi beş kuruşun iki tanesini bana, iki tanesini de arkadaşıma verdi.”

Bediüzzaman’ın duasını aldı

Haydar Morgül tarafından yazılan Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Lem’aların bulunduğu nüshanın sonuna Bediüzzaman şu duâyı yazmıştı: “Ya Erhamerrahimin, İsm-i A’zam hürmetine ve nüshayı yazan Ali Haydar’ı Cennetü’l-Firdevste ebeden mesud ve hizmet-i imaniyede daimen muvaffak eyle, âmin, âmin, âmin...” Nur hizmetinin emektarlarından, ahlâk ve nezaket timsali Haydar Morgül’ü vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz.

İstanbul - Lütfiye Kef

