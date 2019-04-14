HDP’den YSK'ya mazbata başvurusu: 'Anayasaya aykırı'

HDP, seçimi kazanan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarından bazılarına KHK’lı oldukları gerekçesiyle mazbata verilmemesi yönündeki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararının iptali için resmen başvurdu.

Başvuruda YSK’nın anayasal sorumluğunun seçimlerin güvenli ve eşit koşullarda gerçekleşmesi olduğu hatırlatılarak kurumun bu görevi yerine getirmediği vurgulandı. YSK’nın KHK ile ihraç edilen, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olarak seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararlarının hukuki bir tarafı olmadığının belirtildiği dilekçede KHK’nin sadece kişinin yapmış olduğu kamu görevinden ihraç edilme neticesini doğurduğuna, ilgili kişinin seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırmadığına dikkat çekildi. T24’ün haberine göre, KHK ile insanların savunma hakkından yoksun bir şekilde kalıcı olarak ihraç edilmiş olmasının Anayasaya aykırı olduğunun belirtildiği başvuruda, YSK’nin bahse konu kararlarının OHAL döneminde verilen kararların kalıcı etkisini genişlettiği ve dolayısıyla Anayasa’ya aykırı ve hükümsüz olduğu ifade edildi.