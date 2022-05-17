HDP’li Sancar’a taziyeler

Annesini kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar iktidar ve muhalefetten çok sayıda telefon aldı.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, 12 Mayıs Perşembe günü 78 yaşındaki annesi Münire Sancar’ı kaybetti. Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Münire Sancar, Kocasinan Mezarlığı’na defnedildi. artıgerçek’in haberine göre, bir grup gazeteci, annesini kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a TBMM’de taziye ziyaretinde bulundu. Sancar, gazetecilerin sorusu üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve bütün Kürdi partilerin genel başkanlarının taziye dileğinde bulunduğunu aktardı. Sancar, “Bunu kaybetmemek gerekiyor. Acıyı paylaşma meselesi tamamen ortadan kalkınca toplum olma imkanları kaybediliyor. Bu toplumdaki sağduyuya inanıyorum” diyerek duygularını paylaştı. Haber Merkezi

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