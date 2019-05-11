"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hiçbir çocuğun yeri cezaevi olmamalı

11 Mayıs 2019, Cumartesi 22:54
Ayşe Öğretmen, 22 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğu gecenin kendisi için çok zor geçtiğini söyledi.

Telefonla bağlandığı Beyaz Show adlı programda “Çocuklar ölmesin” dediği için hakkında verilen hapis cezası dolayısıyla Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bulunan öğretmen Ayşe Çelik Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararının ardından 1.5 yaşındaki kızı Deran bebeğe ve özgürlüğüne kavuştu. Ayşe Öğretmen’in Cumhuriyet’te yer alan açıklamaları şöyle; “Girdiğim koğuşta benimle beraber 43 yetişkin, 8 çocuk vardı. 6 çocuk 0-1 yaş arasındaydı. Onları görünce canımdan can gitti. Kızımı unutup, cezaevindeki bebeklere kahroldum. Hiçbir çocuğun yeri cezaevi olmamalı. 12 kişilik koğuşta 51 can ne demek. Her ranzayı iki kişi kullanıyorlardı. Geride kalanlar ise çoluk çocuk yerde yatıyorduk. Hijyenden uzak tuvaletin, banyonun olduğu yerde uyumak zorundaydık. Tuvalete giderken insanların yataklarına basmak zorundaydık. Özellikle karanlıkta bir bebeğe zarar vermemek adına yataktan çıkmıyordum.”

Ayşe öğretmen kararı emsal olsun

Anayasa Mahkemesi’nin Ayşe öğretmen kararının ardından gözler açıklamalarından dolayı ceza alan TTB yöneticisi hekimlere ve ‘Barış Bildirisi’ imzacısı akademisyenlerin dâvâlarına çevrildi. Ayşe öğretmen kararının hekimleri ve akademisyenleri nasıl etkileyeceğin değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu AYM’nin kararına ilişkin, “Barış akademisyenleri dâvâlarında kurulan tezgahı alt üst edici bir karardır” dedi. Gazete Duvar’a konuşan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, AYM’nin  Ayşe öğretmen kararına ilişkin, “Barış akademisyenleri davalarında kurulan tezgâhı alt üst edici bir karardır ve bu açıdan çok olumlu bir karar olarak değerlendiriyorum. Türkiye’de son yıllarda yaşanan ve özellikle ilk derece mahkemelerinin her türlü açıklamayı, hükümete yönelik eleştirileri, güney doğuya yönelik açıklamaları terör propagandası sayan  ve  cezalandıran kararları karşısında önemli bir karar. Bu kararla ifade özgürlüğünün çerçevesi çiziliyor. Mahkemelerin, farklı maddelerden cezalar verilse dâhi Anayasa Mahkemesi’nin çizmiş olduğu ifade özgürlüğü alanını ölçü alması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: AYM, Ayşe Çelik, cezaevi
Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Davutoğlu’ndan Abdülhamid dizisine tepki

    2 bin 397 gazetecinin basın kartı iptal edildi

    Hiçbir çocuğun yeri cezaevi olmamalı

    Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

    Endonezya'da 34 mahkum firar etti

    Üsküdar'da yolcu teknesinde yangın çıktı

    Georgetown Üniversitesinde ezan ve iftar

    Arabulucular teyit etti: İsrail ateşkese bağlı kalacak

    Libya'da çatışmalar yeniden başladı

    Otomotivde üretim de, ihracat da azaldı

    Asırlık geleneği genç hafızlar devam ettiriyor

    Reyhanlı'daki bombalı saldırıda ölen 53 kişi anıldı

    'Çin ile anlaşmak için aceleye gerek yok'

    'Bizim için Anneler Günü yok'

    Bebek katili PKK'lı terörist yakalandı

    Reuters: Türk bankaları TL'de değer kaybını durdurmak için 4,5 milyar dolar sattı

    İmamoğlu: 23 Haziran seçimleri bir demokrasi sınavı olacak

    Avrupa Komisyonu üyesi Hahn: Seçimi yenileme gerekçesi bir güldürü

    İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bunlar seçimle geldi, ama seçimle gitmezler”
    Ahmet BATTAL

    Kumpassan Genel Müdürlüğü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hafıza tazelemek için bazı notlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Siyasî dalâvereler”le değil...
    Genel

    Korkunun tuzağına düşmeyin
    Hüseyin Şahinoğlu

    Kabre imanla girmek
    Mustafa Göknur

    "Adalet istiyorum!"
    Mehmet KARA

    YSK kararının ardındaki sorular
    Genel

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.