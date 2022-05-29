Hindistan’dan alınan buğday hastalıklı çıktı

Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, 50 bin ton buğday ithal ettiği ortaya çıktı.

Özel sektörün Hindistan’dan aldığı buğdayların ise “Hint Sürmesi” hastalığı çıkınca ülkeye sokulmadığı öğrenildi. Tarım Yazarı Ali Ekber, ithalatın gerçekleştiğine dair belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım, “Hindistan’dan ithal edilen buğday hastalıklı çıktı. - Özel sektörün Hindistan’dan ithal ettiği buğdayın analizlerinde “Hint Sürmesi” hastalığı çıkınca ülkeye sokulmadı. - Tarım Bakanlığı,Hindistan’dan 50 bin ton buğday ithalatını yalanlamıştı” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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