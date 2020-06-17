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17 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

HSK Kararnamesi'yle 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti

17 Haziran 2020, Çarşamba 19:09
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı.

Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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