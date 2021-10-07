Hukuksuz fakülteye bina mı yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile Boğaziçi Üniversitesi’nin doğal SİT alanı statüsünün 7 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak değiştirilmesine Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tepki gösterdi.

Boğaziçi yapılaşmaya mı açılıyor?

Boğaziçililer tepkilerini dile getirirken, “Amaç belki de hukuksuz hukuk fakültesine bina yapmak” dedi. gazeteduvar’ın haberinde, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile Boğaziçi Üniversitesi’nin doğal SİT alanı statüsünün 7 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak değiştirilmesine Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tepki gösterdi” deniliyor.

Fizik Bölümü’nde 48 yıldır hocalık yapan Emeritus Profesör Alpar Sevgen, Boğaziçi Üniversite’sinin arazisi ile ilgili her türlü rivayetin olduğunu belirtirken, ‘’Rezidans mı yapılacak, AVM mi yapılacak, Katarlılara mı satılacak? Hepsi olabilir, ama pek çok hocamızın da paylaştığı görüş şu: Bir hukuksuz Hukuk Fakültesi kuruldu. Hukuksuz bir dekan atandı, adrese teslim kadrolar verildi ve bu duruma karşı açtığımız dâvâlar halen sürüyor. Belki onlara güzel manzaralı bir yer verilmek isteniyordur. Güney kampuste verilecek 1 cm kare dahi yok, bölümler, ofisler, sınıflar zaten sıkışmış durumda. Amaç Katarlılara AVM değil, belki de hukuksuz hukuk fakültesine yani bu kişilere bina yapmaktır. Tahminimiz bu yönde. Ama hocalara bilgi verilmiş değil. Naci İnci’ye senatoda soruluyor ama cevap yok. O biliyor mu? Bence o da bilmiyor olabilir’’ dedi.