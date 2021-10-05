Boğaziçi yapılaşmaya mı açılıyor?

Boğaziçi Üniversitesi taşınmazları satılacak mı; Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu kuruldu.

Komisyon üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç’un akrabası Nedim Malkoç da bulunuyor. Öğrenciler ve akademisyenlerin rektör protestolarının sürdüğü, yakın zamanda imar planında değişiklik yapılmasıyla “yapılaşmaya mı açılıyor” endişelerinin yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi’nde bu kez de üniversiteye ait malların satılabilmesi için bir komisyon oluşturuldu.

Cumhuriyet’in haberine göre, komisyon üyelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör, onun yardımcıları ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç’un akrabası Nedim Malkoç oluşturuyor. 2 Ekim’de Rektörlük tarafından üniversite birimlerine gönderilen kararda, “Üniversitemiz mülkiyetinde ve tasarrufundaki taşınmazlar ile ilgili her türlü tasarrufa yönelik işlemleri karara bağlamak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı’na bildirmekle görevli Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur” denildi.

“CiddÎ hukuk ihlali, kararı almak için yönetmelik hazırlanmalı”

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlilerinin avukatı Fırat Kuyurtar, komisyonun kurulmasında hukuk ihlâlleri bulunduğunu ifade ederek “Üniversiteler artık kullanılamaz hale gelmiş taşınmazları Hazine’ye ya da üniversiteye gelir amaçlı satabiliyor. Ancak Boğaziçi’nde komisyon kurulma kararında ciddi hukuk ihlâlleri söz konusu. Çünkü bu kararı alabilmek için öncelikle bir yönetmelik hazırlanmalı. O yönetmelik üzerinde de hangi taşınmaz satılacaksa üniversite yönetim kurulundan bir karar alınmalı. Ardından bu taşınmaz değerlendirme komisyonu kurulmalı” dedi. Yakın zamanda üniversite ve çevresini kaplayan bir imar değişikliğine gidildiğini hatırlatan Kuyurtar, “Komisyon ve imar planı birbirini tamamlıyor gibi görünüyor. Üniversitenin yoğun olarak kullanımındaki alanlardan ziyade daha çeperde kalan yerlere yönelik bir hamle geleceği kuşkusunu uyandırıyor. Biz bir karar aldık, bu kısmı kullanmıyoruz, satacağız, parayı Hazine’ye aktaracağız deyip sonra da Cumhurbaşkanı’ndan müsaade isteyebilirler” ifadelerini kullandı.

