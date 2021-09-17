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17 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Hukukun üstünlüğünden üstünlerin hukukuna geçildi

17 Eylül 2021, Cuma 00:15
“TEK ADAM REJİMİYLE İKTİDAR YOZLAŞTI, TBMM ETKİSİZLEŞTİRİLDİ, MEDYANIN ÇOK SESLİLİĞİ ORTADAN KALDIRILDI, ÜSTÜNLERİN HUKUKUNA GEÇİLDİ.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

DEMOKRASİDEN UZAKLAŞTIKÇA FAKİRLEŞTİK

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’de iktidarın demokratik toplumun temel gereklerini görmezden geldiğini belirterek, “İktidar ‘devlet benim’ anlayışı ile tüm gücü elinde toplayarak yozlaştı. Demokrasiden uzaklaştıkça da fakirleşmekteyiz” dedi.

3. DÜNYA ÜLKELERİYLE AYNI KATEGORİDEYİZ

“Demokrasinin kalbi olması gereken TBMM etkisizleştirildi, medyanın çok sesliliği ortadan kaldırıldı, hukukun üstünlüğünden üstünlerin hukukuna geçildi” diyen Yeneroğlu, iktidarın uygulamaları sebebiyle Demokrasi Endeksi’nde Türkiye’nin 3. dünya ülkeleriyle aynı kategoride yer aldığını hatırlattı.

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Hukukun üstünlüğünden üstünlerin hukukuna geçildi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AKP iktidarında hukukun üstünlüğünden üstünlerin hukukuna geçildiğini ifade etti.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, “15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu. 8 Kasım 2007’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen “Uluslararası Demokrasi Günü”nün her yıl 15 Eylül’de devletleri demokrasilerini gözden geçirmeleri ve iyileştirmeleri konusunda teşvik etme amacı taşıdığını hatırlatan Mustafa Yeneroğlu, “Bu tarih iktidarın; çoğulculuk, insan onuru, temel hak ve özgürlüklere saygı gibi demokrasinin temel gereklilikleri açısından hepimize hesap verme zamanıdır” diye konuştu. 

Demokrasiden uzaklaştıkça fakirleşiyoruz 

Türkiye’de iktidarın demokrasiyi hızla sandığa indirgediği ve demokratik toplumun temel gereklerini görmezden geldiğini söyleyen Yeneroğlu, “İktidar ‘devlet benim’ anlayışı ile tüm gücü elinde toplayarak yozlaşmış; demokrasinin kalbi olması gereken TBMM etkisizleştirilmiş, medyanın çok sesliliği ortadan kaldırılmış ve hukukun üstünlüğünden üstünlerin hukukuna geçilmiştir. Devlet gücünü kullananların insan haklarını ayak bağı olarak gördüğü, hukuku üstün, yargıyı bağımsız tutmak yerine kendisine bağladığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Demokrasiden uzaklaştıkça, fakirleşmekteyiz” dedi. 

3. dünya ülkeleri ile aynı kategorideyiz 

Ülkemizin uluslararası demokrasi endekslerinde Benin, Gambia ve Haiti gibi 3. dünya ülkelerle aynı kategoride yer aldığını da söyleyen Yeneroğlu, “Freedom House’un ‘Dünyada Özgürlükler 2020’ raporuna göre özgür olmayan ülke kategorisinde yer alan Türkiye, 195 ülke arasında 146. sırada, son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülkedir.  Elbette bu gerilemenin asıl nedeni iktidarın devletin birey için var olduğu gerçeğini unutması, uzlaşmayı ve hoşgörüyü esas almak yerine ötekileştirmeyi ve kutuplaştırmayı tercih etmesi ve bu nedenle çoğulcu yapımızı kendisine düşman olarak görerek, toplumsal barışı tehdit etmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

En çok ihlâl kararı Türkiye’de

İktidarın kendisi gibi düşünmeyen kişileri kendisine tehdit olarak gördüğünü belirten Yeneroğlu, “Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü hakkında en çok ihlal kararı verdiği ülke 2020 yılında da Türkiye olmuştur. Oysa ifade özgürlüğü bir yönüyle ‘ötekinin’ özgürlüğü, demokrasinin ön koşuludur. Farklı görüşlerin toplumda özgürce yaşamasının garantisidir. Bugün ülkemizde yüzlerce gazeteci haber yaptıkları için terörist olarak yargılanmakta, sokak ortasında şiddete maruz kalmakta ve açıkça tehdit edilmektedir. Tarafsız olması gereken TRT, Anadolu Ajansı, Basın İlân Kurumu, RTÜK vb. kamu kurum ve kuruluşları iktidarın bir aparatı haline gelmiştir” dedi.

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