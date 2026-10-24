IMF raporuna göre dev kamu kuruluşlarında şeffaflık yok

IMF’nin Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinde, kamu maliyesindeki risklerin ve bazı kurum- ların faaliyetlerinin daha şeffaf biçimde açıklanması istendi.
Raporda, TOKİ ve Türkiye Varlık Fonu’nun mali bilgilerinin kapsamının artırılması, kamu-özel işbirliği projeleri ve garantilerden kaynaklanabilecek risklerin daha açık raporlanması gerektiği belirtildi.
Kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri, garantiler ve geleceğe yönelik mali risklerin açıklanmasında eksiklikler olduğu belirtildi ve bütçe tahminlerinin bağımsız kuruluşlarca değerlendirilmesi ve uzun vadeli mali sürdürülebilirlik analizlerinin geliştirilmesi de öneriler arasında yer aldı.
Haber Merkezi