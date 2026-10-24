Kredi kartıyla ödeme geçen seneye göre %35 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35 artarak 2 trilyon 965,5 milyar liraya çıktı.

Eylül ayında kartlarla yapılan 2 trilyon 965,5 milyar liralık ödemenin 2 trilyon 515,3 milyar lirası kredi kartlarıyla gerçekleştirildi. Banka kartlarıyla 442 milyar lira, ön ödemeli kartlarla ise 8,2 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. Kartlı ödeme tutarındaki yıllık artış, tüketim harcamalarındaki değişimin yanı sıra fiyat artışlarından da etkileniyor. Bu nedenle yüzde 35’lik yükseliş, tüketicilerin reel olarak aynı oranda daha fazla harcama yaptığı anlamına gelmiyor. Haber Merkezi

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