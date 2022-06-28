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28 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Hükümet, halkı hiçe sayıyor

28 Haziran 2022, Salı
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, halkın krizin nedeninin iktidarın yanlış ekonomi politikaları olduğunu düşündüğünü aktarırken, “Halkın bu kadar derin bir kriz ve yoksulluk içinde kalması fakat hükümet yetkililerin sembolik de olsa kendileri nezdinde herhangi bir tasarruf politikasına gitmeyişi, kendilerinin hiçe sayıldığı düşüncesini doğuruyor” dedi.

Gezici Araştırma’nın 28-29 Mayıs tarihleri arasında 14 ilde, 1570 kişiyle görüşülerek yapılan ekonomi içerikli anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre ankete katılanların yüzde 74.8’i Türkiye’deki en önemli sorununun ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğunu belirtti. İktidarın başta ekonomi olmak üzere çok sayıda sorunun kaynağı olduğunu iddia ettiği ‘dış mihrakların’ yurttaştaki karşılığı ise yüzde 24.9. Ankete katılanların yüzde 62.4’ü fiyat yükselişlerini hükümetin yanlış politikalarına bağlarken, yüzde 60.6’sı da borçlu olduğunu dile getirdi.

Toplum rahatsız

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı ve Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, iktidarın popülizme başvurarak sorunları hafifletmeye çalışmasının işe yaramadığını belirterek “Halkın yüzde 74’ü ‘Ülkenin en önemli sorunu ekonomi’ diyor. Ekonomik kriz, hane başı gelirdeki ciddi düşüş, liradaki değer kaybı toplumda müthiş bir mutsuzluk yarattı” diye konuştu. Bu durumun toplumu gergin, öfkeli, kızgın, kırgın ve umutsuz hale getirdiğini kaydeden Gezici, şunları söyledi: “Sebebi ise yanlış ekonomi politikası olarak görülüyor şüphesiz. Halk, iktidarın gerçek sorunlara sahte yanıtlar verdiğini, popülist retorikle krizi gölgelemeye çalıştığını düşünüyor. Halkın bu kadar derin bir kriz ve yoksulluk içinde kalması fakat hükümet yetkililerin sembolik de olsa kendileri nezdinde herhangi bir tasarruf politikasına gitmeyişi, kendilerinin hiçe sayıldığı düşüncesini doğuruyor.”

Haber Merkezi

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