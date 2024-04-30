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30 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

İsrail ordusu Gazze’de 55 bin aracı imha etti

30 Nisan 2024, Salı 01:49
FİLİSTİN ULAŞTIRMA BAKANI TARIK ZURUB, “İSRAİL GÜÇLERİNİN GAZZE ŞERİDİ’NDE VAR OLAN RUHSATLI ARAÇLARIN YÜZDE 60’ININ YOK EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK, “ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNE VERDİĞİ ZARAR 3 MİLYAR DOLARI AŞTI” DEDİ.

Filistin Ulaştırma Bakanı Tarık Zurub, İsrail’in 7 aydır süren savaşının Gazze Şeridi’ndeki ulaştırma sektörüne verdiği zararın 3 milyar doları aştığını söyledi.

Zurub, Ramallah’ta toplanan bakanlar kurulunda, Gazze’de ulaştırma sektöründeki hasarın durumuna ilişkin sunum yaptı.

Gazze Şeridi’nde var olan ruhsatlı araçların yüzde 60’ının yok edildiğini belirten Zurub, “Ulaştırma Bakanlığı komisyonları, İsrail güçlerinin Gazze’de 55 bin aracı imha ettiğini tahmin ediyor.” dedi. İsrail’in altyapı ve vatandaşlara ait araçlara da zarar verdiğini belirten Zurub şunları söyledi: “İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi’ndeki ulaştırma sektörüne verdiği zarar 3 milyar doları aştı. Yaklaşık 945 kilometre yolu bozdular, bu da kentteki yolların yüzde 65’ine karşılık geliyor, maliyeti 2 milyar dolar.”

AA

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