İsrail ordusu Gazze’de 55 bin aracı imha etti

FİLİSTİN ULAŞTIRMA BAKANI TARIK ZURUB, “İSRAİL GÜÇLERİNİN GAZZE ŞERİDİ’NDE VAR OLAN RUHSATLI ARAÇLARIN YÜZDE 60’ININ YOK EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK, “ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNE VERDİĞİ ZARAR 3 MİLYAR DOLARI AŞTI” DEDİ.

Filistin Ulaştırma Bakanı Tarık Zurub, İsrail’in 7 aydır süren savaşının Gazze Şeridi’ndeki ulaştırma sektörüne verdiği zararın 3 milyar doları aştığını söyledi. Zurub, Ramallah’ta toplanan bakanlar kurulunda, Gazze’de ulaştırma sektöründeki hasarın durumuna ilişkin sunum yaptı. Gazze Şeridi’nde var olan ruhsatlı araçların yüzde 60’ının yok edildiğini belirten Zurub, “Ulaştırma Bakanlığı komisyonları, İsrail güçlerinin Gazze’de 55 bin aracı imha ettiğini tahmin ediyor.” dedi. İsrail’in altyapı ve vatandaşlara ait araçlara da zarar verdiğini belirten Zurub şunları söyledi: “İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi’ndeki ulaştırma sektörüne verdiği zarar 3 milyar doları aştı. Yaklaşık 945 kilometre yolu bozdular, bu da kentteki yolların yüzde 65’ine karşılık geliyor, maliyeti 2 milyar dolar.” AA

Okunma Sayısı: 169

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.