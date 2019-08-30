İBB'de iki seçim arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlatıldı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, İstanbul'da yapılan iki yerel seçim arasında 2 bin 500 kişinin işe alındığının tespit edildiğini ve bu kişiler hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki işten çıkarmalara ilişkin tartışmalar sürerken Demir'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını ilk aldığı tarihten seçimin yenilendiği tarihe kadar geçen sürede 2 bin 500 kişinin belediyede işe başladığını söyledi. Demir, “1.1.2019 ile 23.6.2019 tarihleri arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlatıldığını da belirtti. 2 BİN 500 KİŞİ İŞE ALINMIŞ Demir kişisel Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, Başkan İmamoğlu'nun ilk mazbatasını aldığı 18.4.2019 tarihinden ikinci seçimin yapıldığı 23.6.2019 tarihine kadar 2.500 kişinin işe alındığı tespit edildi. Büyükşehir, 1.1.2019 ile 23.6.2019 arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlattı."

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