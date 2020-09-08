İdamı kullanarak gündemi saptırmayın

CUMHUR ORTAKLARININ İDAMI TEKRAR ORTAYA ATMALARI, YENİ BİR GÜNDEM SAPTIRMA TAKTİĞİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR.

AB’DEN VAZ MI GEÇTİK?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “İdamı AB uyum yasaları için kaldırmış olan Bahçeli ve Erdoğan kendilerine şunu sormalılar: Biz AB yolculuğundan vaz mı geçtik? İkide bir bunu gündeme getiriyorlarsa, niye bundan geri döneceklerini izah etmek durumundalar.”

HUKUKEN İMKÂNSIZ

AİHM eski üyesi Rıza Türmen: “Gündemi meşgul etmek için yapıyorlar. Hukuken idamın getirilmesi imkânsız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin idamı yasaklayan 13 no’lu protokolünü AKP imzaladı. Çekilirse Avrupa Konseyinden de çıkmış olur.”

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Gündemi saptırmayın

Kamuoyunda pandeminin etkileri ve ölümler, esnafın altı aydır para kazanamaması, ekonominin söylenenin aksine vatandaşı fazlasıyla zorda bıraktığı bir hengÂmede ‘idam’ tartışmasının gündeme gelmesi gündem saptırma olarak değerlendiriiliyor.

Türkiye’de 34 yıldır fiilen uygulanmayan ve 18 yıldır da hukuken bulunmayan idam, bir zamanlar seçim mitinglerinde ip gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden gündeme getirildi. Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Belli suçlarda olması gerektiği kanaatindeyim”, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan “Vatandaşımız istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız” diyerek Bahçeli’ye destek verdi. Bahçeli’nin “idam geri getirilsin” çıkışına tepki gösteren hukukçular, idam tartışmasını “gereksiz ve saçma bir tartışma” olarak değerlendirdi. Türkiye’nin eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, idam düzenlemesinin Türkiye’nin imzaladığı uluslar arası anlaşmalara aykırı olduğunu hatırlatırken, Prof. Köksal Bayraktar, Türkiye’nin o kadar problemi varken sosyal, iktisadi, kültürel problemler gibi, ölüm cezasını tartışmak kadar saçma bir şey düşünemiyorum” dedi. Turgut Kazan ise “Ayasofya’da olduğu gibi iç politika aleti olarak kullanmak büyük bir ayıptır” değerlendirmesini yaptı.

Türmen: Ciddî değiller

“Ben bunların ciddî olduğuna inanmıyorum. Gündemi meşgul etmek için yapıyorlar. İşin etik tarafını bir tarafa bıraktığımızda bile devlet adam öldürür mü? Öldürmez. Devlet insanlarını korumakla yükümlüdür. Hukuken ise idamın getirilmesi imkânsız görülüyor. Türkiye idam sorununu AKP zamanında halletti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin idamı yasaklayan iki tane protokolü var. Bu protokolü AKP imzaladı ve taraf oldu. Bu protokoller Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ayrılmaz parçalarıdır. İdamı getirmek için 13 sayılı protokolden çekilmek lâzım.”

Bayraktar: Bu kadar problem varken...

“Son derece yanlış bir yaklaşım. Türkiye’nin o kadar problemi varken sosyal, iktisadî, kültürel problemler gibi, ölüm cezasını tartışmak kadar saçma bir şey düşünemiyorum. Türkiye idamı kaldırdı. Şimdi tekrar geriye dönmek hem hukuken geriye dönüş olacaktır hem insanın gelişmesi yönünden geriye dönüş olacaktır. İnanılmaz bir şey. Bence siyasetçiler başka şeylerle uğraşmalıdır.”

Kazan: Önce anayasayı okusunlar

“İdam gibi temel bir sorunu Ayasofya’da olduğu gibi iç politika aleti olarak kullanmak büyük bir ayıptır. Önce anayasa değişikliğini gerektirir. Önce bir anayasayı okusunlar...”

Akşener: Ortaklar şunu konuşmalı...

“İdam sayın Bahçeli’nin de Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde AB uyum yasaları çerçevesinde kaldırıldı. 7 Mayıs 2004 tarihli kanunda idam anayasadaki bütün kanunlarından çıkarıldı. Birinde Başbakan Yardımcısı Bahçeli, diğerinde başbakan Erdoğan, ikisi de bunu AB uyum yasaları için yaptılar. Burada idam cezasından ziyade ortaklar şunu konuşmalı. Biz Avrupa Birliği yolculuğundan vaz mı geçtik? İkide bir bunun gündeme getirilmesi demek, biz bunu AB uyum yasaları çerçevesinde çıkardılarsa, neden bundan geri döneceklerini izah etmek durumundalar.”